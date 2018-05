Ya sabemos quién acompañará a Meghan Markle hasta el altar

Tras confirmarse a tan solo dos días de la ceremonia que el padre de Meghan Markle no asistirá a la boda por problemas de salud, ya se conoce la identidad de la persona que acompañará a la futura esposa del príncipe Enrique hasta el altar.

El príncipe Carlos, heredero de la corona británica, será quien haga de padrino en la boda con su hijo menor este sábado en el castillo de Windsor, tal como ha hecho público este viernes el palacio de Kensington. Desde la residencia oficial del príncipe Enrique señalan que la exactriz estadounidense pidió a su futuro suegro que la lleve hasta el altar.

An update on the #RoyalWedding pic.twitter.com/BMLlIIZyxf