El príncipe George y la princesa Charlotte escoltarán a Meghan Markle hasta el altar

El palacio de Kensington acaba de anunciar una de las noticias más esperadas de la boda del año, los integrantes del cortejo que acompañarán a Harry y Meghan el día de su boda. Entre la decena de niños y niñas que participarán se encuentran el príncipe George y la princesa Charlotte, los dos hijos mayores de los duques de Cambridge, que ya se ha confirmado que serán los pajes de sus tíos en el castillo de Windsor.

Esta no es la primera vez que los pequeños ejercen de pajes en una boda, ya que el año pasado, en mayo también, acompañaron al altar a su tía materna, Pippa. En aquella ocasión, su madre les reprendió en varias ocasiones porque no se estaban portando del todo bien y no estaban manteniendo el orden.

En esta ocasión, todos los ojos estarán puestos en los dos hermanos reales, George y Charlotte, de cuatro y tres años de edad, respectivamente, quienes harán el paseillo acompañados de otros niños que, como ellos, también están muy vinculados a los novios. Se trata de Florence van Cutsem, ahijada del príncipe Harry e hija de Nicholas van Cutsem, uno de sus mejores amigos. También estarán las ahijadas de Meghan Markle, Remi Litt y Ryland Litt, -hijas de su mejor amiga, Benita Litt, y los tres hijos de otra de sus amigas más intimas, Jessica Mulroney. Se trata de la pequeña Ivy Mulroney, y sus hermanos gemelos Brian y John, de siete años.