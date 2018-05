Adicciones sin sustancia

El niño permanece con la nariz pegada a la pantalla del móvil. Lleva así desde que llegó a sus manos el regalo más preciado con motivo de su Comunión. Para sus padres, fue un obsequio envenenado: desde que el aparato entró en su vida, el pequeño parece un ser abducido, inerte, que ni oye ni ve ni entiende lo que ocurre en su entorno. De nada sirvió firmar el contrato bendecido por la Policía para hacer un uso racional del ‘smartphone’. Por supuesto que se comprometió a no compartir fotos íntimas; y a no acosar ni humillar a ningún compañero, vecino o conocido; y a utilizarlo de forma responsable, segura, privada, racional… y blablablá. Dijo a todo que sí, firmó, y ahora no hay quien le haga separarse de "su tesoro".