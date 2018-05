Un abogado escucha a unos camareros hablar español, entra en cólera y las redes le responden

Sus quejas cayeron tan mal entre la comunidad latina que, a medida que crecían las vistas del vídeo, se multiplicaban las respuestas en las redes, respaldadas con una artillería de memes.

En uno de ellos se difunde la dirección de la firma del abogado y en la foto de portada aparece este luciendo un decorado sombrero mexicano y al frente de una cantina.

Otros difundieron en la red social Twitter el teléfono de su trabajo con la invitación: "Llame a su oficina hoy para programar su consulta... En Español".

Han sido tantas las críticas que incluso @SchlossbergLaw aclaró en Twitter que las oficinas legales de Schlossberg y Umholtz "no tienen relación" con Schlossberg en Nueva York.

Pero los detractores también han pasado a los hechos. En Change.org, un blog que acoge peticiones públicas por internet de carácter cívico, reformista y social, se abrió una propuesta para recoger 10.000 firmas que apoyen la petición de su inhabilitación como abogado, la cual superaba este jueves las 8.800 rúbricas y seguía sumando.

Otra iniciativa se abrió en la plataforma gratuita para recolectar fondos GoFundMe, con la intención de contratar unos mariachis que, gustosamente, ofrecieran una serenata al letrado.

Some days I just love the internet ✌️



Please leave New York Aaron Schlossberg you giant douche pic.twitter.com/Eca8WgeOJh