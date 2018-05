¿Escuchas "laurel" o "yanny"? Un viral sonoro triunfa en internet

Hasta ahora, los ojos eran los protagonistas de estos fenómenos. Pero esta vez, Twitter ha ido más allá y se ha adentrado en el mundo de las ilusiones auditivas. ¿Pueden escuchar dos cosas distintas quienes oyen el mismo mensaje? Está claro que sí, a tenor de lo ocurrido este miércoles. Una usuaria de la red social, Chloe Feldman, ha colgado un tuit con una grabación y un sencillo mensaje. "¿Qué oyes? Yanny o Laurel". Y la red se ha vuelto loca.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I