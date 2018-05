Soria se plantea firmar la paz con Francia... 206 años después de declararle "odio eterno"

En Zaragoza está muy presente el recuerdo de la Guerra de la Independencia. Hace solo unas semanas, las calles de la ciudad acogieron a cientos de personas que, vestidas como entonces, recrearon las batallas y el espíritu de aquellas violentas semanas de 1808.

La capital aragonesa no es la única que mantiene viva la memoria de esa guerra. Y hay lugares donde no se trata tan solo de un recuerdo. Soria es una de las pocas ciudades españolas que nunca firmó el acuerdo de armisticio con Francia. No solo eso, el Ayuntamiento rubricó en 1812 un decreto "de odio eterno" al país vecino que a día de hoy no ha sido revocado. Técnicamente al menos, los sorianos siguen en guerra con los franceses.

Pero han pasado más de dos siglos, a estas alturas el camembert y el foie han amainado mucho las tensiones bélicas de entonces. Tanto que, según los expertos, quizá ha llegado la hora de suturar esa herida. Al menos, así lo ha pedido el coordinador de la Semana Francesa de Soria, Antonio Bueno, al alcalde, Carlos Martínez Mínguez, que ahora tendrá que discutir el asunto con el Consistorio.