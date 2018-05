"Por qué tengo cáncer y no estoy triste"

Silvia Turnes es una joven gallega a la que el año pasado diagnosticaron un cáncer. Seis meses después, ha compartido sus reflexiones sobre la enfermedad en Facebook, en un largo texto que rebosa optimismo y buen ánimo.

Turnes se dirige sobre todo a sus amigos y conocidos, a esas personas que tiene cerca y que se acercan a saludarla "con cara de pena". "No lo tomo a mal -escribe ella-, pero me molesta un poco, me molesta porque me niego a aceptar el papel de víctima, yo no soy una víctima desgraciada, ya tengo ánimo y ya soy fuerte. Hay muchísima gente viviendo situaciones muchísimo peores que la mía y yo soy una chica feliz".

"No voy a decir que no hay momentos duros, y de miedo, pero no me duran demasiado. Y no porque haga un esfuerzo especial, sino que de manera natural me sale estar alegre, no lo tengo que forzar. Estoy en la tierra para ser feliz, para vivir sin miedo, y tengo la extraña costumbre de ver el vaso medio lleno", comienza su texto Turnes, que en Facebook ha elegido como nombre Sila De Luz. Según cuenta, "todo en ésta vida tiene algo positivo y un sentido, un aprendizaje, evitar un mal mayor".