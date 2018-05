Conmoción en Francia por la muerte de una joven de la que se rieron en Urgencias

El fallecimiento de Naomi Musenga, que se produjo pocas horas después de que llamara a los servicios médicos de emergencia franceses (Samu) y que dos operadoras se negaran a creerse sus lamentos, ha suscitado un agrio debate en Francia en torno a la gestión de la llamadas y la atención prestada del servicio sanitario.

El pasado 27 de abril, la página web de información local de Estrasburgo 'Heb'di', publicó la grabación telefónica de la joven de 22 años y de dos operadoras de los servicios médicos de emergencia, que se negaron a creer que fuera a "morirse".

"Ayúdeme señora, por favor, ayúdeme, me duele mucho. Me voy a morir", fueron algunos de los gritos de socorro lanzados por la joven, madre de una hija de un año, por teléfono, el pasado 29 de diciembre, y que no fueron tomados con seriedad por las operadoras de urgencias.