Un relicario que contiene un hueso del papa San Clemente aparece en la basura

La caja de cuero llamó enseguida la atención por sus colores rojizos y dorados, su pequeño tamaño o porque, simplemente, no es muy habitual encontrar objetos de este tipo en una empresa de eliminación de residuos. La misma que ahora se ha propuesto encontrar al despistado propietario que tiró la caja a la basura. Un cofrecito de cuero con un pequeño hueso de San Clemente, el cuarto Papa. Una reliquia que rozaría los dos mil años de antigüedad. "Queremos darle un final apropiado al hueso", señala la empresa Enviro Waste en su blog, desde donde reclama ayuda de los internautas para poder localizar a los propietarios. En su web cualquier persona puede rellenar un formulario y dar pistas sobre el relicario.

Porque la empresa de tratamiento de basuras no ha querido revelar muchos detalles de cómo la cajita con la reliquia llegó a sus contenedores. Seguramente para no dar pistas a algún amigo de lo ajeno, sólo ha revelado que la caja llegó a sus instalaciones del centro de Londres, durante una "recolección de rutina" y que fue el año pasado. Y que sólo al comprobar los materiales se dieron cuenta de la calidad de la caja y de su inscripción: 'EX OSS S. Clementis PM'. Es decir, 'de los huesos de san Clemente, Pontifex Maximus.

"Puede imaginarse nuestro asombro cuando nos comprendimos de que nuestros equipos de limpieza habían encontrado huesos pertenecientes a un Papa. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con ello?", se preguntó el fundador y máximo ejecutivo de la compañía, James Rubin, según recoge la prensa británica.