El chef José Andrés baraja la posibilidad de presentarse al Senado de EE. UU.

El chef español José Andrés está considerando presentar su candidatura para representar al estado de Maryland en el Senado de Estados Unidos, informó este martes la revista 'The Washingtonian'.

"No me importaría presentar mi candidatura de senador por Maryland. (...) Me considero un milenial y creo que necesitamos más gente joven tanto en la derecha como en la izquierda, gente de respeto y comprensión", dijo Andrés a la versión por internet del medio capitalino.

El chef de origen asturiano explicó que a medida que más personas le han instado a postularse a ocupar un cargo en la política estadounidense, le han entrado más ganas de hacerlo.