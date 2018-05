Restyling: Las mil y una vidas de la ropa

El asunto tiene ahora nombre inglés, ‘restyling’, y, con la ayuda de las redes sociales, se postula como uno de los más potentes movimientos dentro del ya espeso ramaje de la moda sostenible. Se trata de reutilizar prendas que tenemos por casa y que ya no se usan, ya sea porque nos hemos cansado de ellas, por cuestiones de tallaje o porque se han roto. Para transformarlas, hacen falta, eso sí, algunos conocimientos de costura e imaginación.

La zaragozana Pilar Barceló es fotógrafa y, desde hace 3 años, es uno de los rostros visibles del ‘restyling’ en España a través de su cuenta de Instagram @pilar_bear, que tiene más de 3.200 seguidores.

Se inició en este mundo durante su embarazo, al no encontrar prendas a su gusto. Con su hijo, Mateo, ya en la familia, su creatividad transformadora se centró sobre todo en él. "Lo primero que cosí para Mateo fue un peto con una camisa de cuadros de su padre. Siempre me han gustado los tejidos de adulto aplicados a la moda infantil". Aunque sigue cosiendo sobre todo para sí misma y su familia, Pilar también diseña para otros y ‘evangeliza’ sobre esta forma de aprovechar el propio armario y, de paso, de convertir el consumo de ropa en algo menos nocivo para el entorno. "A veces he pensado en pesar la ropa para evidenciar la cantidad que con mis acciones no termina en un vertedero", dice. Añade: "Que la gente aprendiera a coser ayudaría muchísimo a hacer de la moda algo más sostenible".

Eso sí, Pilar huye de dogmatismos. "Yo no voy a decirle a nadie que no compre en negocios poco transparentes", explica. "De hecho, si alguien compra una prenda en una gran cadena que le ha costado 20 euros, pero la trata como si le hubiera costado 200, eso también es sostenible". Efectivamente, para Barceló, tan importante como reutilizar la ropa es cuidarla ("lavarla o tenderla bien alarga su vida", explica. O arreglarla. Por ejemplo, Pilar utiliza unos vaqueros de Zara remendados que le duran ya 3 años. "En lugar de tirarlos a los 8 meses, cuando les salieron los primeros agujeros, he ido perfeccionando la técnica del remiendo. El resultado es muy discreto y no parece ropa arreglada".

Además de todas las ventajas medioambientales, Barceló encuentra en el ‘restyling’ una manera de cultivar su creatividad: "Es un proceso más rico que empezar de cero, porque partes de unas limitaciones, es una manera de trabajar que me llena muchísimo".

Para los interesados en unirse a este proceso transformador, el camino está lleno de ayudas. "En internet hay páginas con tutoriales y especializadas en patronaje específico para convertir una prenda en otra, como por ejemplo www.theminimiproject", sugiere Pilar. Ella misma, junto a Amy Nicole, una estadounidense que vende prendas transformadas en la tienda ‘online’ de artesanía Etsy, organizan un intercambio de ‘restyling’. Entre las dos, han puesto en contacto a 60 participantes de todo el mundo que, por parejas, se transformarán prendas los unos a los otros.