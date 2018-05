El círculo negro de Whatsapp que te costara no pulsar

Quizá ya te ha llegado y sino, no tardará mucho en aparecer en alguna de tus conversaciones vía Whatsapp. Un mensaje corto, pero irresistible para la mayoría: un círculo negro junto a un mensaje que te advierte de que si lo tocas, la aplicación se bloqueará. 'Don't touch here' vuelve a repetir el mensaje en inglés. Pero, ¿qué es exactamente?, ¿un virus?

Nada de eso, no se trata de ningún virus que pueda estropear el teléfono, pero ese círculo esconde en su interior caracteres que la aplicación de mensajería no puede procesar lo que provocará, si al final decides tocarlo, un inminente bloqueo de la aplicación y seguramente también del teléfono. La gracia reside en que todos estos caracteres han quedado escondidos y el receptor del mensaje solo verá este ya famoso círculo negro junto a su mensaje provocativo. Si el usuario no quiere que se le bloquee el teléfono, basta con no tocarlo o, para evitar caer en tentaciones, eliminar directamente el mensaje.