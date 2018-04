Dylan Ennis, ¿cómo te trata Zaragoza?

Dylan Ennis lo pasa bien en Zaragoza. O al menos eso parece a juzgar por el vídeo que ha colgado en su perfil de Twitter. El último fichaje canadiense del Tecnyconta Zaragoza lo deja claro en la red social: "People: Yo Dylan, how is Spain treating you? My response:" ("La gente me pregunta: Dylan, ¿cómo te está tratando España? Mi respuesta:"). Con esta frase introduce el deportista un vídeo grabado en distintos puntos de Zaragoza como la calle Alfonso, la plaza del Pilar o Puerto Venecia, en el que aparecen bailando tanto él como su novia, la también jugadora de baloncesto Megan Trinder.

People: “Yo Dylan, how is Spain treating you?”



My response: pic.twitter.com/SmUBmraql7 — Dylan J. Ennis (@canadiankidDJE) 29 de abril de 2018