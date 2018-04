Descalificado como fotógrafo del año por usar un animal disecado

Es uno de los premios más prestigiosos del panorama fotográfico mundial. El Wildlife Photographer of the Year es el galardón que entrega cada año el Museo de Historia Natural de Londres y que reconoce las mejores fotos del año relacionadas con la vida salvaje.

El premio tiene 15 categorías, con un ganador anual por cada una de ellas, pero quizá la más importante sea la llamada 'animales en su entorno'. Esta es la que ganó el año pasado el fotógrafo brasileño Marcio Cabral con su instantánea 'The night raider' (el asaltante nocturno), que muestra a un oso hormiguero junto a un nido de termitas. La foto se tomó en el Parque Nacional de las Emas, en Brasil.

El problema es que, según los organizadores del premio, el oso está disecado. Según ha explicado el museo en una nota de prensa, un equipo de especialistas en mamíferos y de expertos en taxidermia han llegado a la conclusión de que el animal es idéntico a un ejemplar disecado que se exhibe en un centro de visitantes que hay en el Parque Nacional de las Emas.

La nota señala que "los cinco científicos, trabajando de manera independiente, han llegado a la misma conclusión de que hay elementos en la postura, la morfología, la posición del pelo levantado, el cuello y la parte superior de la cabeza que son demasiado parecidas para que se trate de dos animales diferentes".

Además, añade, las explicaciones del propio Cabral no han sido suficientes para aclarar esas coincidencias, a pesar de que el fotógrafo insiste en que no hizo trampas. No obstante, el museo no ha creído su justificación y ha concluido que la foto "rompe las reglas" del concurso, por lo que ha decidido descalificarla.

De este modo, la imagen la desaparecido ya de la página web del premio y de todos los punto del museo en los que aparecía expuesta.

Los Wildlife tienen un vínculo especial con Aragón, ya que un niño turolense, Carlos Pérez Naval, ha ganado tres años la edición del galardón en su categoría de menores de 10 años. Y sin animales disecados.