El santo de Su Santidad

Seguro que muchos lectores se pasaron este lunes felicitando a todos los Jorges habidos y por haber. Sin embargo, pocos cayeron en que también era el santo del Papa Francisco que, como es sabido, en realidad se llama Jorge Mario Bergoglio. No, no es que instemos a telefonear al Vaticano como hace la buena de Belén Cuesta en la película ‘La llamada’, sino que aprovechamos estas líneas para contar la feliz idea que tuvo Su Santidad el día de su santo. Cuentan que el Papa decidió repartir más de 3.000 helados entre los pobres de Roma, aunque no los entregó él en mano sino que se distribuyeron a quienes son asistidos en los comedores sociales y las casas de acogida. Hay que añadir que el día 23 brilló el sol en la capital italiana y el mercurio alcanzó los 25 grados.