Mercedes Milá reconoce que está luchando contra una grave depresión

La conocida presentadora, que lleva un tiempo retirada de la primera línea mediática, asegura, en declaraciones a la revista 'Lecturas, que su depresión comenzó hace más de diez años a raíz de una ruptura amorosa, cuyo protagonista fue un empresario con el que vivió cuatro años y que era dieciséis años menor que ella.

Milá insiste en que fue él quien decidió dar por finalizada la relación, lo que hizo que ella se viniera abajo: "Me enamoré de un chico muy joven y viví con él cuatro años. Cuando se fue yo había cumplido 50 años y entré en barrena. Las pastillas y la ayuda psiquiátrica me ayudaron. Y empezó 'GH' y fue la liberación", asegura en esta exclusiva.

Pero el trabajo, que en un principio tanto le ayudó, se convirtió a la larga en su peor enemigo, ya que se limitaba a ir a la tele, sin preocuparse de nada más. "Durante la última etapa de ‘GH’, no salía de casa. No podía levantarme de la cama y no paraba de llorar. Solo me levantaba para ir a hacer el programa (...) Le dediqué tantas horas que acabó matándome", indica.

A pesar de su imagen de mujer fuerte, valiente y enérgica, Mercedes Milá asegura que " la depresión puede caer en algo incontrolable cuando no eres dueña de ti, cuando no sabes qué te pasa, cuando solo lloras, cuando ni comes ni duermes", indica en la misma exclusiva.

En la actualidad, sigue con su tratamiento médico, pero asegura que tiene muchas ganas de recuperar su normalidad laboral y volver a la tele, escenario que tantas satisfacciones le ha dado a lo largo de su vida.