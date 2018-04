Habría que intentarlo

A veces se producen acontecimientos en nuestras vidas que acentúan nuestra sensibilidad sobre ciertos temas que, injustificadamente, no se hallaban entre nuestras principales preocupaciones sociales. Nuestra capacidad de atención y de acción es limitada y, en ocasiones, puede estar desenfocada.

Hace unos pocos años pasé a formar parte de ese grupo nada extraordinario de personas que, de golpe, comienzan a comprender todo lo que Serrat describía con su habitual delicadeza y brillantez en ‘Esos locos bajitos’. En mi caso, más bien bajitas. Y este dato, desafortunadamente, sigue siendo todavía relevante.

Cuando pienso en su futuro, no solo me desvelan los rasgos y capacidades personales que puedan desarrollar en los próximos años, sino también los obstáculos adicionales que, por el hecho de pertenecer al género al que pertenecen, vean levantados frente a ellas como muros infranqueables en sus vidas. Nuestro legado, que –desgraciadamente para las próximas generaciones de ciudadanos– no puede ser ‘a beneficio de inventario’, incluye glaciares que desaparecen, deudas públicas desorbitadas, pensiones difícilmente sostenibles. En este egocéntrico mundo de la política moderna, la del espectáculo, la del tuit, parece resultar imposible olvidarse de las más ridículas anécdotas y centrarse en la resolución de los problemas que, como la igualdad de oportunidades, nos afectan verdaderamente como colectividad.