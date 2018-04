Amazonas en la Aljafería

El palacio de la Aljafería, en su primera jornada de puertas abiertas, fue este sábado un hervidero de gente de todo tipo y condición. Se vio mucho turista francés, mucho aficionado de la Copa de Europa de fútbol sala que se disputa estos días en Zaragoza (por sus bufandas, a casi 30 grados, los reconoceréis) e, incluso, una suerte de amazona, mitad mujer, mitad caballo. La presidenta de las Cortes, Violeta Barba, no dudó en hacerse una foto con la joven y el caballo ‘que tira pa’lante y el caballo tira pa’trás’, que cantan las peñas. Como no podía ser menos, Barba –que se mostró simpática y cercana ejerciendo de anfitriona– felicitó a la joven, que iba de tal guisa porque sus días de soltera tocan a su fin. Las amigas de la novia, por descontado, no paraban de cachondearse...