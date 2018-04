Muere el DJ sueco Avicii a los 28 años

"Con una profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Muscat, Omán, este viernes por la tarde hora local, 20 de abril. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones", recoge un comunicado emitido por su publicista y recogido por Bilboard.

En 2016, el artista anunció que se retiraba de los escenarios por tiempo indefinido.

El sueco fue el creador de algunas de las canciones de electrónica más populares de los últimos años como 'Levels', 'Wake Me Up', 'Hey Brother' o 'Addicted to You'.