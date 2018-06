¿Es gratis que te rescaten en el Pirineo aragonés?

Una de las cuestiones que más polémica causa cada vez que un montañero es rescatado es si estos servicios cuestan dinero al ente público o si se hace cargo de los gastos la persona atendida. Se trata de un asunto que divide a la población entre los que opinan que debería ser totalmente gratuito y los que piden que aquellos que hayan cometido una imprudencia paguen por ello.

En otras comunidades como Cataluña o País Vasco, se ha legislado a este respecto. En cambio, en la Comunidad aragonesa todavía no se ha hecho y el coste lo asume la Guardia Civil, que es la encargada de efectuar los rescates. A estos, también acuden, en algunas ocasiones, médicos, si el montañero ha resultado accidentado y precisa atención sanitaria.

El presidente de la Federación Aragonesa de Montaña, Luis Masgrau, quien, a su vez es médico y montañero experto, apuesta por no cobrar por los rescates, ya que establecer lo que es o no una imprudencia no siempre es tan sencillo. En sus propias palabras, para un juez que un montañero experto acceda al Aneto en enero en condiciones de seguridad puede considerarlo imprudente; sin embargo, que un turista mal equipado y desconocedor del terreno suba al Tozal de Guara quizás no llamaría su atención.