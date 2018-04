Toño Sanchís, el azote de Belén Esteban, habla por primera vez, en exclusiva, del juicio perdido

"Tengo asumido que puedo perder mi casa". Con esta rotunda frase responde Toño Sanchís después de la sentencia que le obliga a indemnizar a Belén Esteban con casi 600.000 euros.

En declaraciones a la revista 'Semana', el antiguo representante de la 'Princesa del pueblo', asegura que él y su familia están viviendo una situación muy dura después de un proceso judicial excesivamente largo y mediatizado.

A pesar de la imagen de seguridad que quiere transmitir en sus posados públicos, Toño es consciente de que perder tres juicios contra su "enemiga número uno" no es sencillo de asumir y, por primera vez en todo este tiempo, se le ve dubitativo, pero no rendido. De hecho, en declaraciones exclusivas, asegura que: "Belén no ha podido, ni podrá, ni con mi trabajo ni con mi familia”.