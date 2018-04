El chef Ramsay se suma a la dieta vegana después de haberla criticado siempre

Hace un par de años, un internauta le preguntó vía Twitter: "¿Eres alérgico a algo?", a lo que el cocinero contestó: "Veganos". En otra ocasión, reconoció que su "peor pesadilla", sería que sus hijos le dijeran: "Papá, soy vegetariano". Y hace unos meses, aseguró ser miembro de PETA, pero no la organización animalista, sino la 'People Eating Tasty Animals', que podría traducirse como 'Personas que comen animales sabrosos'.

"Voy a darle una oportunidad a la dieta vegana. Sí chicos, habéis oído bien", publicó en su cuenta de Twitter hace un par de días. En la imagen, aparece una pizza elaborada con ingredientes vegetales. El chef ha recibido respuestas de todo tipo, desde usuarios que critican su cambio de actitud hasta personas que lo celebran y lo animan a continuar con su reto. Incluso PETA ha comentado que sabían "que este día llegaría".

Going to give this #vegan thing a try ... Yes guys you heard that right. Gx pic.twitter.com/iJZb8WMlH8