Investigan a tres trabajadoras por maltratar a un niño autista en un colegio

"¿Te echamos agua por encima?". "No, me da miedo. ¡No me piques!", responde un asustado Eduardo. "Me estás revolucionando a los demás. Sal fuera y que te aguante tu tía", le espeta con crudeza, en otro momento, una de las trabajadoras del colegio público de educación especial Santiago Ramón y Cajal de Getafe (Madrid). Los padres del pequeño, de tan solo ocho años, confirmaron sus sospechas de maltrato con estos audios. "¿Has ido al médico?", le preguntan al pequeño, de tan solo ocho años y con autismo. "No", contesta. "Te van a pinchar en el culo".

El 10 de enero, los progenitores presentaron una denuncia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Getafe. Ya han declarado como investigadas la tutora del menor, una profesora de apoyo y una auxiliar de enfermería como presuntas autoras de un delito de acoso y trato denigrante y otro de lesiones psicológicas. Las tres aseguraron que actuaron según el protocolo establecido por el colegio.

"No, no te levantas. Si no has terminado no te levantas", le gritan al pequeño de primero de primaria, que contesta con sollozos. Los padres habían notado un comportamiento raro en su hijo desde que entró en el centro a principio de curso. Un psicólogo del hospital Gregorio Marañón confirmó que Eduardo presentaba crisis de ansiedad. En noviembre, los progenitores decidieron colocar una grabadora en la ropa del pequeño. Durante cuatro días escuchan el tono "desafiante, amenazador, despectivo y degradante" con el que tratan a su pequeño. "Eres más vago que la chaqueta de un guardia", se oye en los audios a los que tuvo acceso la Cadena Ser. Tras el descubrimiento, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid comunicó a los padres que la grabación de imágenes en centros de menores está prohibida y que podían incurrir en un una infracción de absentismo al haber dejado de llevar al niño al centro escolar. Los padres contestaron que, por recomendación médica, Eduardo no había vuelto a clase; un mes más tarde denunciaron los hechos al Gobierno regional.

Sin medidas