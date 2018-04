Muere el brutal sargento instructor de 'La chaqueta metálica'

"Vais a hacer instrucción hasta que se os quede el culo como mantequilla (...). Solo eres un pichafloja, me quedo con tu nombre y me quedo contigo (...). En Tejas solo hay vacas y maricones. Y tú no te pareces mucho a una vaca (...). ¿A tus padres les queda algún hijo vivo? Seguro que están arrepentidos". El cúmulo de brutalidades que el sargento Hartman vociferaba a sus reclutas en 'La chaqueta metálica' convirtió en estrella a Ronald Lee Ermey. Contratado en principio por Stanley Kubrick como asesor, Ermey deslumbró al director con sus parrafadas llenas de tacos e insultos. Así que decidió adjudicarle el papel del militar que da la 'bienvenida' a los soldados que se preparan en Parris Island antes de partir a Vietnam. Kubrick le dejó improvisar y dio por buenas sus segundas o terceras tomas, algo insólito en un realizador célebre por un perfeccionismo enfermizo.