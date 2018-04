Llega el 'Lemon Face Challenge', un nuevo reto con fines solidarios

Hace cuatro años, el movimiento 'Ice Bucket Challenge' consiguió dar a conocer y concienciar al público sobre el ELA, o lo que es lo mismo, la Esclerosis Lateral Amiotrófica. El reto, que consistía en tirarse por encima un cubo de agua helada y compartirlo en las redes, consiguió recaudar más de cien millones de euros en Estados Unidos para la lucha contra la enfermedad.

We accept the lemon face challenge in honor of Aubreigh Nicholas to help spread awareness of DIPG! We challenge @WeAreSouth_WBB @WeAreSouth_MBB. Show us your lemon face! #aubreigharmy #beatdipg pic.twitter.com/pPCREBb8VY