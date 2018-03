¿Eres capaz de resolver este acertijo?

Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dice: "No puedo operarlo, es mi hijo". ¿Cómo se explica esto?

A pesar de que algunos se habrán quedado en blanco, la respuesta es sencilla. La eminencia médica de la que se habla en este supuesto es la madre del niño. Si no has conseguido dar con la resolución de este ejercicio, no te preocupes, no se trata de una cuestión de inteligencia, te han vencido tus prejuicios.

Tras las masivas movilizaciones del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que recorrieron las calles de los pueblos y ciudades españolas clamando por la igualdad, este enigma ha ganado importancia y se ha convertido en un recordatorio, para hombres y mujeres, de la profundidad e inconsciencia del machismo.