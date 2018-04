Belén Esteban le gana la partida a Toño Sanchis

Al grito de 'he ganado, he ganado', Belén Esteban ha anunciado al mundo entero, de boca de su compañero de cadena Kiko Hernández, que su ex- representante, Toño Sanchís, tendrá que pagarle el dinero que le reclamaba, más las costas y los intereses, lo que supone un importe que supera los 600.000 euros.