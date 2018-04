Cómo saber si Facebook ha filtrado nuestros datos a Cambridge Analytica

Facebook no pasa por su mejor momento. El escándalo por la filtración de datos de sus usuarios a la empresa Cambridge Analytica ha puesto en la picota a la compañía de Marck Zuckerberg , que tiene que comparecer ante el Congreso de Estados Unidos para explicar lo ocurrido.

Entretanto, la compañía estadounidense trata de enmendar el problema y ha empezado a informar a los usuarios cuyos datos han sido filtrados. Para saber si estamos en la lista de afectados, Facebook colocará un mensaje al comienzo de nuestra página de noticias. Este puede ser de distintos tipos, según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en función de lo que haya ocurrido:

En ambas opciones, el mensaje permite revisar las aplicaciones a las que está conectada la cuenta de Facebook y decidir si las mantenemos tal cual, si restringimos su acceso a los datos o si las eliminamos.

Si el mensaje no ha aparecido o lo hemos borrado sin prestarle atención, también se puede acceder a una página web que detalla si nuestra cuenta se ha visto afectada.

Hay que recordar, no obstante, que la mayoría de las víctimas del escándalo de Cambridge Analytica son estadounidenses. De los 87 millones de usuarios afectados, casi 70 eran de EE. UU. En España, han sido 137.000 personas. Curiosamente, solo 44 españoles se instalaron la polémica aplicación'This Is Your Digital Life'. Los otras 136.000 cayeron en las redes de Cambridge Analytica a través de las listas de amigos de estos 44 usuarios.

El mensaje y la alerta de los riesgos que corremos al compartir información en las 'apps' es el primer paso de la revisión de seguridad de Facebook, que tras el escándalo ha anunciado que tomará más medidas para proteger la información de sus usuarios.