SEPAR advierte que las pipas de agua son tan nocivas como fumar cigarrillos

Fumar en pipas de agua es tan nocivo como fumar cigarrillos. Según el Doctor Jaime Signes-Costa, neumólogo del Hospital Clínico de Valencia y miembro de SEPAR, no se puede considerar a las pipas de agua una alternativa segura al tabaco, pues en realidad fumar de estos "aparatos" equivale a inhalar 200 veces el humo de un cigarrillo. Además, este humo no solo contiene altos niveles de CO, metales pesados y sustancias cancerígenas; sino que las otras fuentes de calor que se ven involucradas, como la madera o el carbón, contienen también sus propios tóxicos.