Me encanta la bulla de la mesa llena. De mis hijos, ya señores, bromeando, haciéndome la comida, cantando conmigo, ciñéndome por la cintura... De largas sobremesas. Me llenan la vida de momentos que busco revivir con esas fotos que nunca quieren hacerse, porque sé que ya quedan pocos, que sus idas y venidas de ahora, que quiero ver provisionales, acabarán siendo reales y volarán de verdad. Se me hace difícil convivir con esa dualidad, con ese corazón partido entre lo que debe ser y lo que uno quiere, con la vida creciendo más rápido de lo que desearíamos.