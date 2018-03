The Family Watch invita a los padres a implicarse en el hogar para que haya corresponsabilidad

La asociación The Family Watch, instituto de estudios para la familia, ha destacado que la implicación del padre en el hogar es "fundamental" para que exista corresponsabilidad, durante su V Foro de Debate que se ha celebrado bajo el título 'Cómo conciliar y no morir en el intento'. Además, considera que el Día del Padre, que se celebra este lunes 19 de marzo, es "una buena oportunidad para recordarlo".

En el debate han participado, entre otros, el exministro y autor del 'Plan concilia' Jordi Sevilla, el director de los servicios médicos del Atlético de Madrid, José María Villalón, la directiva de Bankia --entidad que acogió el acto-- Amalia Blanco, la actriz Marta Hazas y el periodista y escritor David Gistau.

En una mesa redonda moderada por el presentador y periodista Antonio San José, Gistau ha defendido que la clave del éxito en la conciliación es "no descuidar la vida en pareja". "Nunca hay que dejar de ser novios. Como padre debo saber que tengo que ser mejor persona. Mis hijos me observan y yo debo de dar buen ejemplo. Si no me implico en la educación, no seré un buen padre", ha asegurado.