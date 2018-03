Palabras sensatas

"Que pague lo que tenga que pagar, pero que lo que quede de este caso sea la fe y las buenas acciones que han sacado lo más bonito de la gente. No puede quedar todo en la cara de esta mujer y en palabras de rabia". Las palabras de la madre de Gabriel, el niño asesinado por la novia de su padre, son como un bálsamo en la herida que sufre la sociedad española. Son palabras de serenidad y de sensatez. Ana Julia Quezada habrá de "pagar lo que tenga que pagar", como dice la madre de Gabriel, y será la Justicia la que dirá la última palabra. El crimen que ha conmocionado a España coincide con el debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable, en cuyos supuestos habría incurrido la asesina confesa. Frente al argumento de que no se puede legislar ‘en caliente’, esgrimido por los partidos que se oponen a esta figura que endurece las penas, el padre de Diana Quer ha pedido que no se derogue ‘en caliente’ y que se demore la decisión que debe tomar el Congreso de los Diputados esta semana hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. La sociedad y los partidos deberían escuchar las palabras de Patricia Ramírez y Juan Carlos Quer.