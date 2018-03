Muere un perro tras ser obligado a volar en el compartimento superior del avión

Una nueva polémica ha vuelto a poner el foco de atención en la aerolínea United Airlines después de que un bulldog francés muriera en uno de sus aviones, más concretamente el vuelo 1284 que salió el pasado lunes desde Houston en dirección a Nueva York. El perro falleció, según la dueña del mismo, debido a que el personal del vuelo la obligó a colocar la jaula de transporte el animal en el compartimento superior de la cabina y no debajo del asiento delantero, como dicta la normativa.

Según unas declaraciones recogidas en el 'The New York Times' a una de las pasajeras del aparato, fue uno de los azafatos el que la obligó a colocar en la parte superior la jaula con el animal. "La dueña del perro decía que no, que no quería poner el trasportín de su mascota encima", explica la pasajera al diario. "Decía todo el rato: 'Mi perro va dentro. Que no, que es mi perro. Pero el personal, como respuesta, no hacía más que seguir pidiéndole que lo colocara encima, porque si había alguna emergencia de seguridad, alguien podría tropezarse". Finalmente, la dueña tuvo que hacer caso a las ordenes del personal y colocar al animal en compartimento superior, del cual no pudo ocuparse debido a que también viajaba con una niña.

Desde la aerolínea ya han pedido disculpas y se han comprometido a asumir toda la responsabilidad. "Ha sido un trágico accidente que nunca debió haber ocurrido, ya que las mascotas no deberían colocarse jamás en el compartimento superior", ha asegurado una portavoz de la compañía en un comunicado.

No cumplió la normativa