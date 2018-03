Una hora para borrar los mensajes de WhatsApp y 'chivatazo' si reenvías uno

En la actualidad, y como consecuencia de que no todo el mundo parece ser tan rápido en detectar esos mensajes enviados con fallos y borrarlos, la 'app' ha actualizado este lunes su sistema ampliando un poco más el plazo de tiempo para hacerlo. En concreto, a partir de ahora será de poco más de una hora de antigüedad desde el momento enviado.

A new WhatsApp for iOS update (2.18.31) is available on AppStore.

It is a bug fixes update, but it has the new “Delete for everyone” limit, that’s 1 hour, 8 minutes and 16 seconds.