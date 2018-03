Un vídeo comprime la historia del Universo a 22 millones de años por segundo

Comenzando con el big-bang y culminando con la aparición del homo sapiens, esta experiencia sigue el desarrollo del tiempo a 22 millones de años por segundo, adhiriéndose estrechamente a la comprensión científica actual, según explica la presentación del vídeo.

Además del metraje personalizado, este vídeo ('https://www.youtube.com/watch?v=TBikbn5XJhg') -que en tres días ha rebasado el medio millón de visualizaciones- muestra una biblioteca de contenido de muchas fuentes, incluyendo NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage, Wonders of the Universe y otros. Las voces de Brian Cox, Carl Sagan y David Attenborough aparecen en la narración.

"Espero que ver este experimento en humildad te haga reflexionar sobre la gran cantidad de eras sin testigos que han pasado antes de que nos encontráramos, y la brevedad de nuestra existencia en comparación", destaca Boswell en la presentación de melodysheep.