La ganadora de 450 millones en la lotería podrá seguir en el anonimato

La han bautizado como "Jane Doe" (algo así como Juana Nadie) y parece que así va a seguir. Se trata de una mujer estadounidense que el pasado enero ganó 560 millones de dólares (unos 454 millones de euros) en la lotería, uno de los mayores premios entregados en ese país.

La afortunada, no obstante, se había negado hasta ahora a cobrar su premio, porque las leyes del estado de New Hampshire exigen que los nombres de los ganadores de la lotería se hagan públicos. El objetivo de la medida es evitar casos de fraude y garantizar que el premiado no está relacionado con las personas que trabajan en la administración de lotería. La mujer, sin embargo, no estaba de acuerdo con esa norma y exigió en los tribunales su derecho a permanecer en el anonimato.

Según ha publicado este lunes el diario 'The New York Times', Jane Doe ha logrado su objetivo. El juez Charles S. Temple, en una sentencia que ocupa 15 páginas, ha admitido que la revelación del nombre de la ganadora supondría una invasión de su privacidad. Del mismo modo, considera que "la pondría en un alarmante riesgo de secuestro, peticiones o comunicaciones no deseadas""