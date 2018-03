Ivor, el cachorro sordo que ha aprendido lengua de signos

Sin embargo, este perrito ha tenido una nueva (y feliz) oportunidad gracias a su última propietaria, Ellie Bromilow, que conoce el lenguaje de signos.

Así, la mujer ha enseñado al cachorro varios signos que él entiende perfectamente y que le permiten saber lo que tiene que hacer. "Ven aquí" y "Siéntate" fueron las primeras instrucciones que Ivor aprendió, pero poco a poco también ha empezado a comprender otras como "túmbate" o "quieto".

Su dueña ha contado que quedó prendada del cachorro nada más verlo en las instalaciones de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), el centro donde cuidaban de él antes de su adopción, y que nunca pensó que su sordera supusiera un problema.

Según ha explicado Bromilow a la cadena británica BBC, Ivor es un perro muy listo que aprende con facilidad. Y frente a sus problemas de oído, tiene muy desarrollado otros sentidos, como la vista o el olfato, lo que le permite, por ejemplo, saber cuándo hay alguien extraño en la puerta de la casa o cuándo regresan sus dueños.

La RSPCA ha colgado un vídeo en Youtube en el que se ve cómo responde Ivor al lenguaje de signos. La protectora de animales británica quiere demostrar así que la sordera de un perro no es un impedimento para tener una mascota obediente y feliz y que solo hace falta un poco más de paciencia a la hora de enseñarle.