Un repartidor se burla de la huelga feminista en Murcia

El vídeo, publicado por la Opinión de Murcia, ha circulando a través de WhatsApp y el hombre, que llevaba puesto un chaleco verde de la empresa Aceitunas Zambudio, también invitaba a las mujeres a hacer huelga "todas las semanas".

La empresa se ha hecho eco de la huelga en sus redes sociales, donde ha sido increpada en los comentarios por la relación del repartidor con la empresa. A lo que ellos contestaban que no mantenían ningún tipo de relación laboral con el siguiente mensaje: "Desde Aceitunas Zambudio queremos dejar constancia de que esta persona no es trabajador de la empresa ni tiene ningún tipo de vinculación laboral con nosotros. El hecho de que vista una chaqueta con nuestro logotipo se debe a que es un cliente autónomo que compra y vende nuestros productos. Lamentamos profundamente que haya expresado opiniones personales que no compartimos portando una chaqueta con nuestro logotipo y generando confusión entre nuestros seguidores".