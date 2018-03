La familia de Frida Kahlo veta la Barbie que homenajea a la pintora

El problema es que la idea no ha gustado nada a la familia de Kahlo, que este viernes ha exigido la inmediata retirada de la muñeca. Según explican en un comunicado colgado en Twitter, Mara Romeo, sobrina nieta de Frida, es la única titular de los derechos de la imagen de la pintora y, por tanto, la única que puede aprobar su uso.

"Desconocemos el origen legal del proyecto que ha desarrollado la empresa Mattel con una muñeca que claramente representa la imagen de la pintora Frida Kahlo", señala el documento. "La empresa Mattel no cuenta con la debida autorización" para usa esa imagen, aseguran, por lo que amenaza con llevar el asunto a los tribunales.

Comunicado oficial de la Familia Kahlo referente al lanzamiento de la @barbie en honor a #FridaKahlo de @Mattel / Official statement from the Kahlo Family regarding the launch of Mattel's Frida Kahlo "Sheroe" Barbie: pic.twitter.com/7ProPd7c30