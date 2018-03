Tres anécdotas

Hace años, vino un amigo a casa a pasar un fin de semana. Se levantó, desayunó y comentó: "Me voy a hacer la cama". Mi madre saltó como si le hubieran activado un resorte: "¿Cómo vas a hacer tú la cama habiendo dos mujeres en casa?".

Recuerdo que en una ocasión un tipo me seguía, diciendo guarradas, por un centro comercial; me hartó y se lo hice saber. Su respuesta fue llamarme golfa, guarra y otras derivadas a gritos. Me sentí avergonzada.

Trabajando como cooperante en África, en un ‘check point’, unos guerrilleros se pusieron bordes con nuestro grupo. Un voluntarioso compañero nos apartó a las dos chicas, y trató de explicar que nosotras no teníamos nada que ver porque solo íbamos "de compañía". Fue el ataque de risa que nos dio a las dos lo que nos libró a todos de una situación que pintaba cada vez peor. A los paramilitares les hizo gracia nuestra reacción aunque no comprendían por qué. Y nuestros compañeros, por desgracia, tampoco.