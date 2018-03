Frida Kahlo y Vicky Martín Berrocal tienen su propia Barbie con motivo del Día Internacional de la Mujer

Estos tres modelos sí pueden reservarse a través de la página web oficial de Barbie son los de Frida, Amelia y Katherine, que están disponibles a partir de 29,99 dólares la unidad (24 euros), aunque también pueden adquirirse las tres juntas por 80,99 dólares (64 euros).

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo jueves, la firma de muñecas ha lanzado también a través de las redes sociales la campaña #MoreRoleModels.

In honor of #InternationalWomensDay, we are committed to shining a light on empowering female role models past and present in an effort to inspire more girls.



Join the conversation by sharing your role models using #MoreRoleModels. pic.twitter.com/5oJnZywk7s