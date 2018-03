La revolución más larga

Fue el XX un siglo de grandes revoluciones: la social o socialista, la científica y técnica, la colonial… El profesor Roberto Mesa, uno de los mejores estudiosos españoles de las relaciones internacionales, decía que estos tres factores decisivos, actuando por separado unas veces y otras interrelacionados, habían propiciado la eclosión de una sociedad nueva. Y, efectivamente, en poco se parece el Planeta del año 1918 al de 2018. No obstante, de todas las revoluciones acontecidas durante la pasada centuria, aquella cuyos efectos más han perdurado ha sido la femenina.

Estamos en el siglo de las mujeres, como se ha proclamado (desde Victoria Camps a Rosa Montero). De hecho, en los últimos cien años, las españolas han logrado el derecho al voto, han conseguido acabar con unas altas tasas de analfabetismo, se han incorporado de forma masiva a la universidad y al mundo laboral, y han logrado copar la mayoría de los empleos de los dos pilares que sujetan cualquier sociedad occidental: la sanidad y la educación. Sin embargo, este espectacular avance sociológico no tiene su traslación todavía en el acceso a puestos directivos y, ni siquiera, en igualdad de salarios: las mujeres ganan de media un 23% menos. Y en el ámbito privado también se mantiene una división del trabajo muy tradicional que les carga de tareas: según el INE, ellas destinan 26,5 horas a la semana a cuidar a hijos o familiares, faenas domésticas y colaboraciones en ONG, frente a las 14 horas de ellos.

La igualdad entre sexos está cortocircuitada todavía, tanto por arriba como por abajo. Y en los últimos años ha habido un retroceso temporal. Se mantiene esa violencia sistémica que es necesaria para perpetuar ciertos modos de vida. Según el filósofo Slavoj Zizek, existe una violencia subjetiva, que percibimos como interrupción de la normalidad (un acto terrorista), y hay también una violencia objetiva, que apenas percibimos porque forma parte de nuestro mundo habitual (el machismo, la desigualdad, la misoginia…). Con mayor o menor responsabilidad, todos perpetuamos esta segunda forma de violencia. Sigue habiendo un machismo perfectamente instalado y normalizado en nuestra cultura. Hasta Rajoy prefirió hace solo unos días "no meterse" en el asunto de la diferencia entre lo que ganan las mujeres y los hombres. ¡Todo un presidente de gobierno de un país moderno rehuyendo incluso hablar de una lacra que castiga injustamente a la mitad de la población!

Ante la celebración el próximo jueves del Día de la Mujer, es perceptible que las mujeres se están movilizando y son cada día más visibles mientras la mayoría de los hombres permanecen invisibles. Unos porque se sienten amenazados por el ascenso de lo femenino, otros porque piensan que la lucha no va con ellos y otros porque querrían hacer algo al respecto pero no saben qué. Se habla incluso de la existencia de una crisis de la masculinidad. Pero hay que asumir que, aunque los hombres no somos culpables por ser hombres, sí somos responsables de lo que hacemos y lo que decimos. Cuesta entender cómo somos capaces de vivir en una sociedad que discrimina a nuestras esposas, madres, hijas, hermanas y amigas solo porque son mujeres.

Sin duda, somos diferentes, para empezar fisiológicamente. Sin embargo, eso no tiene por qué encerrarnos a unas y otros en unos estereotipos sociales y psíquicos. Con mucha ironía, lo describió la escritora Betty Friedan: "Los hombres no son realmente el enemigo, sino víctimas colaterales que sufren de una mística masculina anticuada que les hace sentir innecesarios e inadecuados cuando no hay osos para matar".

No hay osos que matar, pero sigue habiendo una lacerante acumulación de violaciones del derecho a la igualdad. Por desgracia, los hechos demuestran que la revolución femenina es un proceso que no terminó con el siglo XX, acaso porque se trata de la revolución más larga.