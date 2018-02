Manual para hacer frente a los 'terrible two' de tu hijo

Al principio de la vida de un bebé, lo más complicado suelen ser las horas nocturnas en las que el pequeño no puede dormir. El niño come, gatea, aprende a dar palmas, sonríe cuando ve a sus padres y comienza a pronunciar sus primeras palabras. Sin embargo, llegados los 24 meses de vida, ese angelito se transforma. “Yo puedo solo”, “no”, “quita”, “fuera” se convierten en sus expresiones por excelencia, además de algún que otro berrinche. Si tu pequeño acaba de traspasar la barrera de los dos años, debes saber querido progenitor, que tu hijo ha entrado en una especie de fase premonitoria de la pubertad conocida como 'los terribles dos años' o 'terrible two', para los angloparlantes.

En esta etapa comienza a expresar los rasgos de su personalidad: “Antes eran más dependientes, pues necesitaban más a los padres, pero cuando cumplen los dos años, comienzan a hacer cosas de forma autónoma y esto es nuevo para los padres”, explica Alejandra García Pueyo, psicóloga infantil y juvenil.

El pequeño empieza a explorar y curiosear todo lo que le rodea. Cuando está tratando de hacer algo y rechaza toda ayuda, lo mejor es “dejar que lo intente solo”, afirma García Pueyo. En esos casos, "se le debe recordar que si lo necesita, puede contar contigo”, pero sin atosigarle. Con frecuencia, y debido a las limitaciones de la edad, se dará cuenta de que no puede, en ese momento surge el enfado debido a la frustración. “Cuando el niño tiene una rabieta, no hay que estar encima de él o dejarlo a su aire, sino entenderle y ponerse en su lugar”, afirma la psicóloga. Y continúa, “es importante normalizar su enfado y dejar que exprese su frustración”. Por ese motivo, hay que explicarle cómo debe solucionar su problema, “pero sin olvidar que estamos tratando con niños y no adultos”, dice.