Barbra Streisand desvela que sus dos cachorros son clones de Samantha, su perra fallecida

Sin embargo, este pequeño ejemplar de Cotón de Tuélar sigue estando muy presente en la vida de la compositora. Tanto, que dos de los tres perros que ahora posee -Miss Violet y Miss Scarlett- están creados a partir de Samantha. Y es que Streisand ha desvelado en una entrevista a 'Variety' que son clones generados a partir de las muestras de ADN que extrajo de la boca y el estómago de Samantha cuando murió.

La peculiar noticia salió a la luz cuando los fotógrafos de la revista se disponían a retratar a Streisand. Ella quería aparecer posando con sus cachorros, por lo que pidió que se los acercaran diciendo: "Enviad a los clones". Una expresión sobre la que tuvo que dar explicaciones, aunque no quiso detallar ni el precio ni el proceso de las clonaciones.

.@BarbraStreisand had her beloved dog Samantha cloned: Meet Miss Scarlett and Miss Violet https://t.co/uN0f8Xdf0Q pic.twitter.com/VDw1uzTU0Y