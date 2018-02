Bertín Osborne abre su "casa" en el Tubo de Zaragoza tras el fracaso de sus franquicias

El restaurante de la calle de la Cruz, en el corazón más castizo de la capital, que durante un año se llamó ‘El rincón de Bertín’ ahora es ‘La vinoteca de Canalejas’ y ya no queda vestigio alguno del artista, que inaugurará este martes 27 de febrero un restaurante en el Tubo de Zaragoza. De hecho, este local será el único de hostelería que lleve en este momento el nombre del presentador de ‘Mi casa es la tuya’ después del fracaso de la red de franquicias que Bertín Osborne inició en julio de 2016 en Valladolid y continuó en Madrid en enero de 2017 y que ya es historia.

El primer local apenas duró abierto seis meses y el madrileño algo más, un año, entre acusaciones cruzadas de Bertín y sus socios franquiciados de “mala gestión gastronómica” o “incumplimiento de sus compromisos” y, según informa el portal ‘Economía digital’, con la amenaza de los antiguos socios de Bertín Osborne de llevarle a los tribunales por “estafa e incumplimiento de contrato”.

Aún en plenas navidades, el 23 de diciembre pasado, desde la cuenta de twitter de ‘El Rincón de Bertín’, @RincondeBertin, se animaba a la gente a acudir al restaurante y bar de copas con una especie de coplillas: “Si lo que piensas es en empezar el finde con ilusión, deberás tomar una copa en el rincón. ¡Corre, te estamos esperando!”, se decía… Un día antes también animaban a sus clientes a comer torreznos con una rima: “Miles de torreznos encontraréis por Madrid, pero no mejores que los de Bertín. ¡Ven y pruébalos! Verás como no nos equivocamos!”. A partir de esa fecha, el silencio.

Hasta el 19 de enero cuando, y ya con su denominación de ‘La Vinoteca de Canalejas’, volvimos a tener noticias del restaurante a través de las redes sociales: Vinoteca Canalejas: Vinoteca Bistró, cocina de mercado y temporada, basada en platos tradicionales con influencia francesa. Carta de vinos ecológicos, de pequeños productores, botellas únicas para los amantes del vino”, se decía en la cuenta de Instagram del restaurante.

Uno de los trabajadores de la ‘Vinoteca de Canalejas’, que ya trabajaba en ‘El Rincón de Bertín’, y que por razones obvias prefiere permanecer en el anonimato, aseguraba este pasado jueves que “todo cambió de un día para otro. Se le cambió el nombre al local, la decoración, la carta… Y comenzamos a trabajar de nuevo”. Según ha dicho trabajador, “la sociedad que gestiona el local es la misma”, la de los socios franquiciados del antiguo restaurante, pero como decimos, la figura de Bertín Osborne ha desaparecido del mapa, del local, para ser exactos. “Antes, cuando se llamaba ‘El Rincón de Bertín’ él solía venir de vez en cuando por aquí, se hacía fotos con los clientes, traía a amigos… Pero desde que empezó la nueva etapa ya no le hemos vuelto a ver”.

Lo cierto es que la carta del restaurante, que en la anterior etapa casi parecía un disco del cantante y los platos se llamaban ‘Algo contigo’, ‘Buenas noches, señora’, ‘Sabor Mediterráneo’, tiene ahora una relación de platos más tradicional: ‘Para empezar…’, ‘De la huerta…’, ‘De la lonja…’. ‘Para carnívoros…’, chuletón de buey, merluza de pincho, torreznos, huevos rotos…. Y según el antes citado empleado “Viene mucha gente y tiene una buena aceptación… Yo creo que más que antes”.

Así, las relaciones entre Bertín Osborne y sus socios han acabado como ‘el rosario de la aurora’ y los franquiciados, a mediados de enero y tras las últimas reuniones con el entorno del cantante en el que le exigieron una indemnización sin poder llegar a acuerdo alguno, aseguraron que estaban hartos de la deriva que había tomado la gestión y que se sentían engañados, rompían relaciones con él y estudiaban acudir a los tribunales para demandar a Bertín Osborne. “Estamos muy decepcionados por el incumplimiento de los contratos y porque no se ha hecho publicidad ni se ha prestado ningún servicio. Hemos perdido mucho dinero” (algunas fuentes aseguran que más de 600.000 euros). Además, sus socios madrileños vieron con estupor el pasado verano que el cantante no había inscrito ‘El Rincón de Bertín’ en el registro oficial de franquicias por lo que se encontraban en una situación irregular. A partir de ese momento la situación se hizo ya insostenible.

Nos ha sido imposible contactar con Bertín Osborne o su entorno para que el cantante diera explicaciones sobre lo sucedido en su franquicia madrileña, pero los motivos de su cierre han sido muy parecidos a los del local de Valladolid, que teóricamente debía iniciar una red de franquicias, que tenía como objetivo su expansión internacional e implantarse en Miami, México y Colombia, pero solo estuvo abierto entre julio y diciembre de 2016. De hecho, el restaurante de Madrid, segunda y última franquicia de ‘El Rincón de Bertín, se inauguró con el local de la capital pucelana, que estaba sito en la calle Paraíso, ya cerrado. Ahora todo aquello es ‘agua de borrajas’ y el proyecto está definitivamente muerto.

En su día, el intérprete, que no tenía responsabilidades en la gestión gastronómica de los locales sino que solo debía de poner su imagen al servicio de los mismos, dio explicaciones en el portal ‘Look’ y se desvinculó de toda responsabilidad en el fracaso de los restaurantes: “No se ha sabido gestionar gastronómicamente y por eso los socios han decidido cerrarlo”. Eso sí, Osborne aseguraba que “yo he cumplido aportando mi imagen y me he involucrado en el proyecto para toda la comunicación y promoción de la taberna. He invertido en tiempo, imagen, dedicación, viajes, promoción… Esperando que se tuviera un nivel de gestión que lamentablemente no ha habido”, aseguraba.

Hace unos meses, con ‘El Rincón de Bertín’ ya naufragando, se habló de la posibilidad de que el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ iniciara un nuevo proyecto de franquicias de restaurantes llamado ‘La Tabertina de Bertín’, pero nada se sabe de ello, de momento. Mientras tanto, ‘La Casa de Bertín’ que se inaugura este martes 27 en Zaragoza en el número 3 de la calle Mártires con una fiesta a la que tiene previsto asistir el propio Bertín Osborne y a la que solamente se podrá acceder con rigurosa invitación, ni es una franquicia ni tiene nada que ver con los anteriores proyectos gastronómicos del cantante y presentador.