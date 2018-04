¡Alerta, desnudos! La fobia de Instagram a las imágenes 'más naturales'

Paco Tomás, periodista, guionista y escritor, compara estas medidas de las redes con la censura del Papa Pío IV en la Capilla Sixtina, una de las obras maestras de Miguel Ángel, cuando ordenó que se cubrieran los cuerpos desnudos con telas al considerarlos impuros. Ante esta acción de la red social que, según define Tomás, "ve el desnudo como si fuese un delito", ha lanzado la iniciativa #SoyInmoral. Este proyecto consiste en que cada vez que Instagram censure una imagen que no tenga un componente sexual, subir otra publicación similar en la que aparezca este hashtag y al que pretende que se sumen el mayor número de personas posibles.

Aún se desconocen los resultados de este proyecto lanzado en enero, pero gracias a respuestas virales similares a esta se han conseguido resultados. Antes, una imagen de una madre dando el pecho a su hijo se censuraba, pero gracias a las quejas de los cibernautas, esta instantánea ya se permite. Sin embargo, esta no ha sido la única imagen vetada, campañas de apoyo a pacientes con cáncer de mama o desnudos de padres e hijos, que en ningún caso adquieren un carácter sexual, e incluso obras de arte. Facebook tuvo un juicio por denunciar el cuadro de ‘El origen del mundo’, de Gustave Courbet.

Sin duda, una de las mayores dudas es ¿cómo detectan las redes estas imágenes? Según explica Tomás, existe una leyenda urbana que asegura que se utiliza un programa para detectar la piel humana. Aunque, la teoría más acertada para él es que estas plataformas reaccionan ante la denuncia, que resulta "arbitraria" en numerosas ocasiones.

Campañas que traspasan la pantalla

Otro caso es el del modelo sueco y fotógrafo Arvida Byström. Tras ver como su trabajo era borrado de Instagram por considerarse un contenido inadecuado, animó, junto a la creadora digital Molly Soda, a todas las personas que habían sufrido este tipo de censura a mandar sus imágenes para luego formar un libro. Pics or It Didn’t Happen (‘Imágenes o esto no ha sucedido’) es una publicación reivindicativa que recoge algunas de las publicaciones que han sido eliminadas por esta red social.