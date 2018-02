La melena solidaria de Katie, la duquesa de Cambrigde

Hace unos meses, la duquesa de Cambridge sorprendió a propios y extraños con su corte de pelo. Ella, tan fiel a la melena larga decidió apostar por un nuevo 'look', pero lo que no se sabía, hasta hace muy pocos días, es que lo hizo por una buena causa. Bajo un nombre falso, Kate Middleton, de 36 años, donó su melena real a una asociación benéfica infantil, Little Princess Trust, que se dedica a hacer pelucas para niños que han perdido el pelo debido a la quimioterapia.