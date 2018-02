Tarantino admite sus errores en el accidente de Uma Thurman en 'Kill Bill 2'

El director Quentin Tarantino admitió este martes los errores que cometió en la planificación de la escena de 'Kill Bill: Vol. 2' (2004) en la que la actriz Uma Thurman resultó herida tras sufrir un accidente de coche. "Le dije que estaría bien. Le dije que la carretera era toda recta. Le dije que sería seguro. Y no lo era. Estaba equivocado. No la obligué a subirse al coche. Se montó porque confió en mí. Y me creyó", declaró Tarantino en una entrevista con Deadline.

En un reportaje en The New York Times, la actriz reveló este fin de semana que sufrió un accidente durante el rodaje de 'Kill Bill: Vol. 2' rodando una escena en la que debía conducir un coche por un camino en medio de la selva. La actriz explicó que no se sentía cómoda con la idea de rodar ella esa escena y por eso pidió un especialista de acción, pero aseguró que Tarantino la presionó para que lo hiciera asegurándole que no había peligro.

The New York Times publicó un vídeo en el que se ve a Thurman conduciendo el coche hasta chocar con un árbol, un clip que la productora Miramax, por miedo a represalias legales, había impedido ver a la intérprete. Según el relato de la actriz, la relación entre Tarantino y ella se deterioró a raíz del accidente. Tras las críticas suscitadas en Hollywood en los últimos días por este episodio, Tarantino dio su versión de los hechos.