Las especies exóticas invasoras alcanzan ya el 16% del total de especies en la Tierra

Hasta un 16 por ciento de todas las especies en la Tierra podrían calificarse como posibles especies exóticas y si invaden nuevas regiones, los impactos serán difíciles de predecir, según una nueva investigación. El estudio muestra que el número de nuevas especies exóticas emergentes, que nunca antes se habían detectado como extrañas, sigue aumentando, lo que plantea un desafío significativo para las intervenciones de bioseguridad en todo el mundo.

Los enfoques para abordar el creciente problema dependen en gran medida del conocimiento de la historia de invasión de especies en otros lugares, dando a las nuevas especies exóticas previamente no registradas una mayor posibilidad de deslizarse a través de los controles fronterizos y eludir la gestión de una respuesta temprana.

El estudio, publicado este lunes en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' y dirigido por científicos del Centro de Investigación de Biodiversidad y Clima Senckenberg (BiK-F), la Universidad de Viena y 'University College London' (UCL), en Reino Unido, analizó una base de datos global de 45.984 registros que detalla las primeras invasiones de 16,019 especies exóticas establecidas desde 1500 hasta 2005 para investigar la dinámica de cómo las especies exóticas se diseminan por todo el mundo.