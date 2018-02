"Llevas 472 euros gastados en unas horas en Andorra, desactiva datos"

Sin embargo, este cambio no afecta a un microestado como Andorra, que no pertenece ni a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo, y cuyas tarifas de telefonía pueden producir más de un quebradero de cabeza a quienes hagan uso del teléfono móvil en ese país.

Así le ha ocurrido a Joaquín, un zaragozano que el pasado 31 de enero realizó un viaje de trabajo a Andorra. En poco más de dos horas, y sin apenas hacer uso del móvil, su consumo de datos ascendía a 472 euros: “Llevo un teléfono de empresa, por lo que desconozco la tarifa que tiene contratada, -explica-. Al entrar en Andorra y pasar la aduana recibí un mensaje que no pude leer porque en ese momento iba conduciendo”.

El mensaje de la operadora de telefonía, recibido a las 22.04, decía: “Recuerde que puede controlar su gasto cuando viaja al extranjero activando en Control de Consumo de Datos en Roaming, que permite establecer un límite de 50€, 150€, 400€ o 500€”.

Al cabo de poco más de dos horas, tras llegar al hotel e instalarse, Joaquín recibió un nuevo mensaje, a las 0.25: “Está al 80% de su límite de 500 E de datos en el extranjero. Alcanzado dicho límite se interrumpirá el servicio...”. Sin embargo, en ese periodo de tiempo, el zaragozano no había hecho ningún uso fuera de lo común en su teléfono móvil.

“Al día siguiente me llamaron de la empresa y me dijeron que había gastado ya 472 euros en datos móviles. Yo pensaba que esa tarifa podía corresponder a un viaje anterior que había hecho a Turquía pero me informaron de que Andorra no entra dentro de la zona 1 de ‘roaming’ -Área Económica Europea- y que desactivase los datos. ‘Si en un horas llevas eso, imagínate todo el finde’, me alertaron’”, añade Joaquín.

El zaragozano cree que esta política de algunas operadores de telefonía es “un poco abusiva” y que “los mensajes deberían ser más claros para los clientes, en lugar de tarificar pase lo que pase”.

Las elevadas tarifas de itinerancia de datos en Andorra, que pertenece a la zona 2 de ‘roaming’, al igual que países como Canadá, Estados Unidos o Mauritania, entre otros, chocan con las de estados vecinos como Francia, España y el resto de la Unión Europea, adscritas a la zona 1 de itinerancia. Por tanto, los usuarios que visiten el Principado deben estar atentos a la hora de gestionar su consumo de datos móviles para no llevarse un disgusto.